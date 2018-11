Over normalt mildt vêr over heile landet

innenriks

– Dette er ikkje vanleg kost i nesten andre halvdel av november. Det er mildt over heile landet, seier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl i til NTB.

Inn mot helga får vi ei todeling av vêrtypen.

– Eit høgtrykk byggjer seg opp i sør, mens vi i nord får pålandsvind og regnbyger. Der vil det etter kvart også gå mot høgare trykk, men det tek lengre tid, seier Løvdahl.

Snøen held seg borte

I Oslo kom årets første snøfall tidlegare i år enn i fjor. Snøen fall i slutten av oktober, mens den i fjor fall statistisk då den pleier å komme, måndag 14. november.

Sjølv om det er minusgradar på stader som Drevsjø og Hjerkinn, er det ikkje spesielt problematisk på fjellovergangane.

– Sannsynlegvis blir det ei mild og solfylt helg sørpå, sjølv om fukta kan bli fanga i lågare område, seier han.

Sønnavind og mildvêr

Vestlandet får òg mildt vêr med sønnavind, kuling på kysten og regn av og til.

– Når vi er ferdig med torsdag blir det mindre nedbør og periodar med sol. Bergen får til dømes 10-12 plussgrader med litt nedgang i temperaturen søndag.

Den same vêrtypen er venta i Trøndelag. Statsmeteorologen noterer at det også her vil vere lokale, låge tåkeskyer og fukt.

Seinare nordpå

Også nordpå blir det brukbart vêr, men det kjem seinare til denne landsdelen.

– Nordland skil seg ut. Dei får mest nedbør. Det kan vere snakk om 50 millimeter på fire timar på torsdag. Men det blir mildt også her med 10 plussgrader i låglandet.

I Troms og Finnmark blir det ikkje fullt så mildt, mellom 5 og 10 grader.

– Vinden er stort sett mellom sør og aust nordpå, med periodar med nedbør som vil halde fram inn i helga. Mot slutten av helga vil høgtrykket frå sør etter kvart flytte seg lengre nordover, seier Løvdahl.

Han trur det er ein sjanse for at dei lengst nord også skal få fintt vêr på tampen av helga.

