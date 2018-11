Éin person smitta av tuberkulose i Bergen

innenriks

Personen har antakeleg vorte smitta i utlandet, opplyser Bergen kommune i ei pressemelding.

Smittevernkontoret har ifølgje kommunen gjennomført ei kartlegging av personar som har hatt kontakt med den smitta personen, og desse blir følgde opp etter nasjonale retningslinjer. I tillegg er det sett i verk undersøkingar i miljø som er spesielt utsette for smitte, mellom dei ein kommunal sjukeheim.

– Vi har gjennomført ei omfattande kartlegging og er no i gang med å kontakte personar som kan ha vore utsette for smitterisiko. Dei får nødvendig informasjon og innkalling til undersøking på Smittevernkontoret, seier smittevernoverlege Kari Stidal Øystese.

Øystese understrekar at tuberkulose er ein lite smittsam sjukdom, noko som gjer at ein sjeldan ser smitte ut over husstandsmedlemmer.

(©NPK)