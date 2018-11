Stor jodmangel blant gravide

innenriks

Publikasjonen stadfestar samtidig at jodmangel hos mor kan gi større risiko for at barnet får språk- og læringsproblem i skulen, som ny forsking frå Folkehelseinstituttet (FHI) viser.

Jod har éin funksjon i kroppen, som er å inngå i stoffskiftehormona tyroksin og trijodtyronin som blir produsert i skjoldbruskkjertelen. I fosterlivet er stoffskiftehormona viktige for utviklinga av nervecellene og hjernen.

– Det er særleg urovekkjande at jodinntaket blant kvinner i fruktbar alder, gravide og ammande er lågt. Dette kan ha følgjer for neste generasjon sidan stoffskiftehormona er viktige for utviklinga av nervecellene og hjernen til fosteret, seier seniorforskar Anne Lise Brantsæter ved FHI.

95.000 mødrer har delteke i MoBa-undersøkinga, som slår fast at dei fleste har ein mild eller moderat jodmangel. Resultata tyder på at førebygging av jodmangel bør starte tidleg, slik at kvinner har bra jodstatus i god tid før det er aktuelt å få barn, meiner Brantsæter.

‒ For å sikre at alle barn får eit best mogleg utgangspunkt i livet, er det viktig å førebyggje jodmangel hos alle kvinner i fruktbar alder.

Jod er eit næringsstoff som må bli tilført via kosten. Mjølk, yoghurt og kvit saltvassfisk er dei viktigaste kjeldene. Helsedirektoratet tilrår bruk av kosttilskot med jod til alle som har lågt inntak av desse matvarene.

(©NPK)