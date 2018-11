Sjøforsvaret vil berge Helge Ingstad og vurdere kva som skal bli gjort vidare

innenriks

– Målet vårt er å avgrense skadane i den graden det lèt seg avgrense. Vi kjem til å berge fartøyet, få det opp og ta det til Haakonsvern. Så får vi sjå då kva som er føremålstenleg å gjere. Men det er klart; jo meir vatn som kjem inn, jo meir blir øydelagt, seier sjefen for Sjøforsvaret, Nils-Andreas Stensønes, på ein pressekonferanse tysdag formiddag.

Fleire vaierar som festa Helge Ingstad, rauk natt til tysdag, og det meste av fregatten ligg no under vatn.

– Fartøyet ligg no djupare enn i går. Det er større materielle skadar enn den situasjonen vi hadde i går, men det er for tidleg å seie noko om kor store skadane er, seier Håvard Mathiesen, sjef for sikringsarbeidet i Forsvarsmateriell.

