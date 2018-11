NHO vurderer lockout i sjukepleiarstreiken

innenriks

Overfor VG stadfestar fungerande NHO-leiar Ole Erik Almlid at lockout er eit verkemiddel som no blir vurdert for å få slutt på streiken.

– Eg kan stadfeste at vi reagerer så sterkt på fleire sider av den pågåande sjukepleiarstreiken at vi vil be styret i NHO vurdere lockout. Dette er eit verkemiddel vi ikkje ønskjer å bruke, men situasjonen er så alvorleg at det må bli vurdert, seier han til avisa.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har teke ut 56 av 501 sjukepleiarar som blir omfatta av avtalen mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia. I første omgang er det pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjonar som blir ramma av streiken.

Sjukepleiarforbundet reagere sterkt på utspelet frå NHO-leiaren.

– Det er svært alvorleg viss eit slikt maktmiddel vert teke i bruk for å stoppe ein rettferdig lønnskamp for dei lågast lønte sjukepleiarane i bransjen. Dette er ei fallitterklæring frå NHO, seier forbundsleiar i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By.

(©NPK)