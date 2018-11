Klart for nestleiarkamp i SV

innenriks

– Viss SV vil ha ein sånn nestleiar som eg blir, så er eg klar, seier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes til Klassekampen.

– Viss Torgeir går ut no, så er det ingen grunn til å legge skjul på at eg òg er klar og har sagt til valkomiteen at eg ønskjer å bli nestleiar, seier Kari Elisabeth Kaski.

Kaski (31) er tidlegare partisekretær for SV og representerer i dag Oslo på Stortinget og sit i SV-leiinga som AU-medlem. Ho kjem frå Kirkenes og har den politiske bakgrunnen sin frå miljørørsla. Knag Fylkesnes (43) representerer Troms på Stortinget og er særleg engasjert i til distrikts- og næringspolitikk.

Kaski er finanspolitisk talsperson i SV og sit i finanskomiteen på Stortinget. Ho fortel at den viktigaste saka for henne no er den økonomiske politikken.

– Altså få til ein meir omfordelande og utjamnande politikk i Noreg, seier ho.

Fylkesnes, som står bak SV-kampanjen «Ja til Nord-Norge», lanserer seg sjølv som ein som kan breie ut SVs profil.

– SV må vere meir enn klimakutt og offentleg sektor, seier han.

Fylkesnes meiner SV har eit «enormt uforløyst potensial» på politikkområde som distrikt, fiskeri, landbruk, næring og industri.

Valet blir teke på SVs landsmøte på Gardermoen i slutten av mars neste år, og innstillinga til valkomiteen er enno ikkje klar. Det er venta at kjønn blir ein del av diskusjonen i komiteen, fortel komitéleiar Sunniva Holmås Eidsvoll.

