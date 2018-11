Jernbanedirektoratet avviser klage frå SJ

innenriks

SJ sende inn klaga etter at det vart kjend at Go-Ahead Group leverte eit tilbod som var heile 21 prosent billegare enn konkurrentane i finalerunden, NSB og SJ. NRK melde før helga at éin månad før Go-Ahead vann anbodet vurderte Jernbanedirektoratet å avvise søknaden på grunn av ein «usunn økonomisk profil».

SJ kravde svar frå Jernbanedirektoratet på kva som eigentleg har skjedd, og grunngjevinga for at Go-Ahead ikkje vart avvist. Klaga frå svenske SJ er no avvist, melder NRK.

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet seier til Stavanger Aftenblad at klageavgjerda er endeleg og at ho dermed ikkje kan bli vidare anka.

