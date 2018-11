Fregatten Helge Ingstad søkk

innenriks

Fregatten har lege sikra til land med ni kraftige vaierar, sidan kollisjonen med oljeskipet Sola TS torsdag førre veke.

På ein pressekonferanse tysdag opplyste flaggkommandør og sjef for maritime operasjonar i Sjøforsvaret, Yngve Skoglund, at fregatten låg stabilt heilt fram til måndag kveld.

Håvard Mathiesen, sjef for sikringsarbeidet i Forsvarsmateriell, sa at baugen då sokk ytterlegare 1 meter og dei to svakaste vaierane rauk.

– Vi erstatta dei med forsterka vaierar og jobba fram til midnatt med å forsterke vidare. Då opplevde vi at det ikkje var trygt nok for personellet å fortsette, opplyste han.

Klokka seks tysdag morgon rauk alle sikkerheitsvaierane i baugen etter at festa i fjellet svikta.

– Baugen fall då djupare og skipet la seg til ro på djupare vatn. Fartøyet ligg no stabilt, sa han.

Kystverket opplyste klokka 10 at det berre er radartårnet, og delar av hekken som stikk opp over vassflata.

Kystverket har totalt samla opp 13 kubikkmeter med forureining