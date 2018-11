Framstegspartiet opprettar eige innvandringsutval

innenriks

Tidlegare justisministeren Sylvi Listhaug har fått oppdraget med å leie Frps til nye innvandrings- og integreringsutval. Utvalet som byrja arbeidet sitt måndag denne veka, har halde det første møtet sitt.

Føremålet med utvalet er å sjå etter nye løysingar og forslag innanfor til innvandrings- og integreringspolitikken. Noreg må føre ein streng innvandringspolitikk som er berekraftig for å sikre det norske velferdssamfunnet, meiner Listhaug

– Det har vore ei altfor høg innvandring til Noreg over lang tid. Vi har store integreringsutfordringar, med altfor mange innvandrarar som står utanfor arbeidslivet. Skal vi sikre velferdssamfunnet vårt, kulturen vår og tradisjonane våre på sikt, må vi vere på ballen, seier Listhaug.

Utvalet skal framover møtast jamleg for å diskutere forslag til endringar i innvandringspolitikken. Dei skal både sjå på nye innstrammingar i asylpolitikken og evaluere nye krav som sørgjer at for fleire innvandrarar blir integrerte.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim er nestleiar i utvalet, som elles har med Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde, Himanshu Gulati, Aina Stenersen, Silje Diserud, Kari Kjønaas Kjos og Andreas Brännström.

(©NPK)