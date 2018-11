Forsvaret set i verk intern undersøking av fregattulykka

innenriks

Sjefen til sjøforsvaret, Nils-Andreas Stensønes, fortel at avgjerda er teken i samråd med Statens havarikommisjon.

– Dei jobbar med å få det fulle og heile bildet av hendinga, samtidig etterforskar politiet om det er skjedd noko straffbart, seier Stensønes på ein pressekonferanse tysdag.

Han fortel at det er naturleg å følgje opp med eigne interne undersøkingar.

– Eg har etablert ei undersøkingsgruppe som jobbar med sjølve kollisjonen og som jobbar seg bakover. Undersøkingsgruppa vil grundig gå gjennom alle relevante faktorar knytt opp til hendinga.

Dersom undersøkingar viser avvik, vil Forsvaret setje i verk tiltak undervegs, seier han.

– Vi vil halde fram og arbeide tett med politiet og havarikommisjonen og vil dele funn med dei. Sjøforsvaret ønsker å finne ut kva som skjedde og ta lærdom av dette, poengterer han.

Stensønes kallar situasjonen ufatteleg trist og opplever at det er synd å miste eit fartøy til nesten fire milliardar.

– Vi er samtidig utruleg glad for at det gjekk bra med alle i besetninga. Men det er klart dette er ei tung sak for ein marine.

(©NPK)