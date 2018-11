Auka russisk flyaktivitet fører til hyppigare utrykkingar for norske jagarfly

innenriks

Så langt i 2018 har 79 russiske fly vorte identifiserte i totalt 54 utrykkingar, skriv iFinnmark.

Det er langt fleire enn den førre rekorden frå 2014, der det vart gjennomført 48 slike utrykkingar, eller såkalla scrambles gjennom heile året.

Spesielt den siste månaden har det vorte identifisert fleire titals fly, og oberstløytnant Ivar Moen i Forsvaret knyter det til Nato-øvinga Trident Juncture, som vart avslutta førre veke.

– Vi hadde forventa auka interesse og flyging frå russarane si side på grunn av Nato-øvinga. Og det slo til. Sjølv om det er ein viss auke i talet på scrambles og identifiseringar, ser på vi det som normalt, seier Moen.

Moen seier dei russiske flya som har vorte identifiserte alle er eldre fly som Forsvaret har god kjennskap til frå før.

– Vi har identifisert både maritime fly, strategiske bombefly og reine jagarfly i år, seier han.

Moen understrekar at talet på identifiseringar ikkje gir eit oversyn over den totale aktiviteten, som kan vere langt større. Mange fly går såg langt frå land at Forsvaret ikkje rykkjer ut.

