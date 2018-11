Rapporten til havarikommisjonen klar først om eitt år

innenriks

– Utgangspunktet i sjølova er at vi skal gjennomføre ei undersøking og gjere greie for den innan eitt år. Så utgangspunktet er eitt år før det kjem ein offentleg rapport, seier avdelingsdirektør Dag Liseth i sjøfartsavdelinga til Statens havarikommisjon for transport til VG.

Havarikommisjonen vart raskt kontakta etter kollisjonen natt til torsdag. Mange opplysningar er allereie sikra for det vidare arbeidet med å kartleggje kva som faktisk skjedde då KNM Helge Ingstad kolliderte med oljetankaren Sola TS i Hjeltefjorden. Medan tankskipet kunne segle vidare laurdag morgon, ligg fregatten sikra i fjæra utanfor Equinors oljeterminal.

Parallelt med å greie ut korleis fregatten kan bli berga og bli frakta til marinebasen Haakonsvern, blir det jobba med fleire utgreiingar. I helga gjorde Havarikommisjonen intervju med dei næraste involverte, mellom anna brubesetninga på begge skipa. Vidare vart tekniske spor og loggar òg sikra.

– Dette har gitt oss eit relativt godt grunnlag for det vi arbeidde med i helga, som var å setje saman ein grov hendingsgang, seier Liseth.

Havarikommisjonen seier tidsfristen for å ferdigstille ein rapport innan eitt år er vanleg ved ulykker til sjøs. Dei vil berre gå ut med noko offentleg tidlegare viss det har noko seie for tryggleiken.

(©NPK)