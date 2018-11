Oslo Børs uendra

innenriks

Oljegigantane fekk ein god start på veka, og aller best gjekk det ut over Subsea 7, som steig med 3,20 prosent.

Equinor var som vanleg den meste omsette aksjen og var ved stengjetid opp med 2,07 prosent. Aker BP og DNO steig med høvesvis 2,32 og 2,80 prosent, medan TGS-Nopec steig med 2,37 prosent.

Det vart ein blåmåndag for sjømatselskapa, som fekk ein knall avslutning på førre veke. Lakseselskapet SalMar, som vart vinnaren på fredag med ei stigning på 10,89 prosent, enda måndag med eit fall på 3,33 prosent. Dagen vart òg tung for Marine Harvest (-0,15), Lerøy Seafood Group (-2,35) og Grieg Seafood (-2,11).

Norsk Hydro og Yara International gjekk opp med høvesvis 0,68 og 0,45 prosent. Flyselskapet Norwegian fall med 4,85, og sportskjeda XXL fall med 4,91.

Blant dei tonegivande børsane ute i Europa enda det stort sett i raude tal jamt over. FTSE i London fall med 0,74, CAC 40 i Paris fall med 0,93, medan DAX 30 i Frankfurt fall med 1,77 prosent.

Prisen på nordsjøolje og amerikansk lettolje steig begge to, med høvesvis 1,4 og 1,5 prosent. Eit fat nordsjøolje vart måndag ettermiddag omsett for 71,40 dollar per fat, medan amerikansk lettolje blir omsett for 61,09 dollar fatet.

(©NPK)