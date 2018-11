Kystverket granskar lekte lydopptak

innenriks

Berre eit fåtal har tilgang til radarbilete og lydloggen som VG har publisert. No undersøkjer Kystverket om lydopptaket er henta frå deira loggar, skriv Bergensavisen.

– Dersom informasjonen er henta frå Kystverkets kjelder, så synest vi ikkje noko om det, seier regiondirektør John Erik Hagen ved Kystverket region Vest til avisa.

VG har publisert ein 16 minutts lang lydlogg mellom KNM Helge Ingstad, Sola TS og vaktsentralen Fedje VTS. Samtalen viser at fregatten fekk klare åtvaringar frå tankskipet Sola over radiosambandet før dei to skipa kolliderte.

Hagen understrekar at dette er informasjonsmateriale som er beslaglagt av politiet og Havarikommisjonen.

I helga har alle med tilgang til Kystverkets lydlogg vore inne til samtaler med granskingsgruppa.

