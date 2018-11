Forfattarforeininga beklagar urett etter krigen

innenriks

– Det er verkeleg på tide med ein unnskyldning. Dette har vore diskutert på fleire medlemsmøte, og under planlegginga av jubileet vårt kom dette raskt på blokka, seier leiar Heidi Marie Kriznik i Den norske Forfattarforening til NTB.

Unnskyldninga til dei 17 kjem samtidig som Forfattarforeininga markerer 125-årsjubileet sitt.

– Dei 17 opplevde på urettmessig grunnlag å bli dømde for å ha svikta under krigen. Straffa mot dei var grunnlaus og basert på til dels uriktige opplysningar og skjønn, seier Kriznik.

Skulle rydde opp

Æresretten vart oppretta av kunstnarorganisasjonane etter krigen, men er ukjent for dei fleste. Kriznik fortel at æresretten vart etablert etter sterk oppfordring frå Heimefronten om å rydde opp i eigne rekkjer.

– Kvar kunstnarorganisasjon av ein viss storleik oppretta sin eigen æresrett. Medlemmer som hadde vore medlem av Nasjonal Samling, vart ekskluderte umiddelbart, seier Kriznik.

Andre hamna i æresretten tiltalt for på ein eller annan måte å ha innlate seg på samarbeid med nazistane. Det kunne vere nok å ha fått eit stipend gjennom NS-styresmaktene eller å ha omsett ei bok for eit NS-styrt-forlag, fortel Dag Solhjell, som saman med Hans Fredrik Dahl i 2013 gav ut boka «Men viktigst er æren», om oppgjeret blant kunstnarane etter 1945.

Kriznik seier at det er opplysningar som kom fram i denne boka, som dannar grunnlaget for unnskyldninga Forfattarforeininga no kjem med.

Solhjell fortel at blant dei som vart dømde, var André og Eilert Bjerke. Dei vart dømde for å ha omsett ei bok utgitt av nazieigde Stenersens forlag. Meir skulle det altså ikkje til.

Inga reel ankemoglegeit

Og straffa var hard. Nokre vart ekskluderte frå foreininga for ein tidsperiode, andre fekk publiseringsforbod og mista retten til tillitsverv.

– Dei vart i realiteten pålagt yrkesforbod, og dei færraste klaga. Det var då heller ikkje noko reel ankemoglegheit. Den dåverande formannen i Forfattarforeininga, Alex Brinchmann, var leiar for æresretten saman med to andre styremedlemmer (Georg Brochmann og Nils Johan Rud) og tre utanfrå, seier Kriznik.

Blant dei utanfrå var historikar Francis Bull og redaktør Einar Skavlan. Seinare vart òg advokat Winsnes og forfattar Sigurd Christiansen medlemmer. Norges Kunstnerråd var ankeinstans, og der sat Brinchmann òg som formann, seier Kriznik.

Dag Solhjell opplyser at ingen av dei 17 som denne veka får unnskyldning, lever lenger.

(©NPK)