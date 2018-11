Dei tyngste soldatane kjem frå Bygde-Noreg

innenriks

Resultata kjem fram i ein ny rapport frå Samhandlingsbarometeret i Helse Førde, melder NRK.

– Det er ein tendens at bygdefolk er tyngre enn folk i byane, seier John Roger Andersen, som er professor ved senter for helseforsking i Førde. Ein ny rapport som dei har utarbeidd, viser gjennomsnittlig BMI hos ungdom i samband med sesjon.

Dei tyngste soldatane kjem frå Finnmark, der dei som møtte på sesjon mellom 2014 og 2017 hadde ein gjennomsnittleg BMI på 31,4. Nordland ligg på andreplass med eit snitt på 27,9, deretter kjem Sogn og Fjordane. Nedst på lista finn vi ungdom fra Akershus og Oslo der snittet låg på 16,3 og 17,8.

– Vi ser at det er store forskjellar mellom fylka og landsdelane, der dei fylka som ligg lengst unna store byar og har færrast store tettstadar, har størst forekomst av overvekt. Dette er eit kjent trekk, og det ser vi er veldig tydeleg, sier Andersen til NRK.

– Om ein ser på anna forsking for Noreg, så ser vi at folket på landbygda tenderer å vere litt tyngre enn befolkninga i bya. Dette har vi sett over fleire år, og i forskjellige aldersgrupper, sier han.

Kommunikasjonssjef ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter, oberstløytnant Vegard Finberg, fortel at dei har eit nyansert syn på BMI.

– Forsvaret har sett ei øvre grense for BMI på 35. Når det er sagt, er det viktig å påpeike at Forsvaret ser større på det enn berre BMI. Kroppsmasseindeksen aleine gir langt frå eit riktig bilde av fysisk form og kapasitet. Vi opplever at det er mange i god form som har ein høg BMI, samtidig ser vi ungdom i dårleg fysisk form som har låg BMI.

