Brukarbetalinga større enn annonseinntektene til mediebransjen

Rapporten viser at inntektene frå brukarbetaling aukar, mens annonnseinntektene minkar, skriv Kampanje.

– Abonnementsinntektene til avisene er i positiv utvikling, og dei kommersielle kringskastarane auka inntektene sine i 2017, hovudsakleg gjennom auka brukarinntekter. Når så annonseinntektene held fram å falle, gjer det at inntekter frå brukarmarknaden i 2017 for første gong er den største inntektskjelda for norske medieverksemder samla sett, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Dei kommersielle kringskastarane auka inntektene med 30 prosent frå 2013 til 2017, mens inntektene til avisene fall med nesten 19 prosent i same periode. Hovudårsaka til dette er eit kraftig fall i annonseinntektene til avisene.

– Kostnadsreduksjonar gjer at avisene likevel er meir lønnsame enn andre typar medieverksemder, seier Velsand.

Det samla driftsresultatet til norsk mediebransje i 2017 enda på 1,6 milliardar kroner (inkludert statleg støtte). Det er cirka 650 millionar kroner meir enn året før.

