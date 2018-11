Vaksne skal få tilbod om barnevaksinar

innenriks

På sikt kan fleire nye vaksinar komme på plass, blant anna mot vasskoppar, skriv fagbladet Journalen.

Forslaget kjem i ein rapport som Folkehelseinstituttet (FHI) har overrekt til Helse- og omsorgsdepartementet. FHI tilrår eit heilt nytt nasjonalt vaksinasjonsprogram for vaksne.

Målet er at vaksne som ikkje har tatt barnevaksinane, skal kunne få dei. I tillegg vil dei som har fått dei, få tilbod om oppfriskingsdosar for å halde på effekten. Friske eldre over 65 år vil i programmet også få tilbod om vaksinasjonsdekning mot pneumokokkar.

Tiltaka vil ifølgje FHI føre til at det blir færre legebesøk og mindre bruk av antibiotika.

(©NPK)