Tre av fem biskopkandidatar i Stavanger er positive til å vie homofile

Noverande biskop Ivar Braut, som blei biskop for berre to år sidan, har måtta trekke seg på grunn av helsa og dermed må det bli velt ein etterfølgjar. I oktober blei fem kandidatar presentert og laurdag opnast det for å kunne stemme på desse.

Ifølgje Stavanger Aftenblad har Anne Lise Ådnøy, Marta Botne og Alf Petter Bu Hagesæther opplyst at dei vier homofile par, mens Helge S. Gaard og Haakon Kessel står for kyrkjas klassiske ekteskapssyn.

I Stavanger bispedømme har dette vore eit betent tema, og det har blitt starta opp fleire nye kyrkjelydar som ikkje ønsker homofile vigslar.

Det er sokneråd, prestar og andre instansar i bispedømmet som skal stemme på kandidatane. Dei tre som får flest stemmer går vidare i prosessen, kor biskopar i landet og Stavanger bispedømme peiker ut den dei meiner er best skikka. Kyrkjerådet avgjer deretter valet på sitt møte i slutten av januar.

Ved førre val, hausten 2016, var det Gaard som fekk størst oppslutning i avstemmingsrunden, men Kyrkjerådet enda likevel med å peika ut Braut.

Braut blei valt som eit kompromiss fordi han på Kyrkjemøtet stemte for eit vedtak som inneber at kyrkja skal gi rom for to syn når det gjeld vigsel av homofile. Dette trass i at han sjølv meiner at ekteskapet berre er for mann og kvinne.

