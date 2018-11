innenriks

– Eg har ikkje funne noko som rokker min tillit til henne, sa Johansen på ein pressekonferanse i Oslo fredag.

Han seier at varslarane er tatt på alvor i den grundige undersøkinga som har tatt seks veker.

Johansen slo også fast at gjennomgangen viser at Thorkildsen ikkje har brote verken offentleglova, teieplikta, reglane for anskaffing eller forbodet mot gjengjelding mot varslar.