SalMar den store vinnaren på Oslo Børs

Equinor toppa som vanleg omsetningslista. Aksjen fall med 2,53 prosent etter å ha blitt omsett for 766 millioner kroner. På dei neste plassane på omsetningslista følgde Aker BP (-4,3 prosent) og Subsea 7 (-4,15 prosent).

SalMar ble vart den store vinnaren fredag og steig heile 10,89 prosent etter å ha lagt fram gode kvartalstal. Andre lakseaksjar fikk også ein opptur, blant andre Marine Harvest (+3,14 prosent), Grieg Seafood (+4,07) og Lerøy Seafood Group (+2,99).

Oljeprisnedgang førte til fall for fleire enn Equinor. Aker BP gjekk ned 4,36 prosent. Ved 17.30-tida fredag vart eit fat nordsjøolje omsett for litt under 70 dollar – eit fall på 1,5 prosent i løpet av dagen.

Ute i Europa var det ein svak nedgang på dei leiande børsane fredag. FTSE i London fall med 0,5 prosent, CAC 40 i Paris likeså. DAX 30 i Frankfurt steig derimot med 0,04 prosent.

