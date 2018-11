Medietilsynet gir råd om dataspel på somali og arabisk

innenriks

– Vi vil gjere det enklare for foreldre å snakke med barna om dataspel på sitt eige morsmål, seier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Råda blei presentert på Dataspelkonferansen som blir arrangert av Medietilsynet fredag.

Råda er omsett til arabisk, somali, polsk og tigrinja, ettersom desse språka var dei mest omsette språka i offentlege tolketenester. Sistnemnde språk blir snakka i Eritrea og Etiopia. Råda er tidlegare omsett til engelsk.

– Nesten alle barn spelar dataspel, og derfor er det viktig at foreldre kan snakke med dei om speling, uansett språk. Vi håper at våre omsette råd kan gjere det enklare for foreldre med andre morsmål enn norsk å ha ein god dialog med barna sine om dataspel, seier Velsand.

Tal frå den store undersøkinga Medietilsynet har gjort «Barn og medium 2018» viser at 96 prosent av gutane og 63 prosent av jentene i alderen 9 til 18 år spelar dataspel.

Problem med speling er hyppigare hos personar fødde i ikkje-vestlege land, ifølgje den siste undersøkinga om befolkninga som blei gjennomført av Universitetet i Bergen i 2015. Dette gjeld både for penge- og dataspel.

