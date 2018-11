Alkoholbruk skaper problem for arbeidsgivarar

innenriks

På spørsmålet: Har de nokon gong opplevd negative konsekvensar av alkoholbruken til tilsette på eller i etterkant av arrangement i jobbgregi? svarte 26 prosent ja, 72 prosent nei. I alt 600 bedriftsleiarar frå privat sektor er spurt.

– Vi veit at risikoen for seksuell trakassering aukar og at mange tilsette ikkje føler seg velkomne når det er høgt forbruk av alkohol på arrangement i jobbsamanheng, seier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til til P4.

Ifølgje organisasjonen så skjer kvar femte moglegheit for å drikke i jobbrelaterte samanhengar og mange går over eigne og andre sine grenser når promillen stig.

Eriksrud trur også det er mange hendingar som arbeidsgivar ikkje får vite om, og at mørketala derfor er store.

– Eg trur ubehagelege opplevingar knytt til alkoholbruk gjeld enda fleire enn det som kjem fram i denne undersøkinga, seier ho.

