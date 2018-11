Tankskipet hadde los og eskortebåt

innenriks

Den 250 meter lange, fullasta tankaren Sola kom frå kollisjonen med fregatten Helge Ingstad med mindre skadar. Den maltesiske tankaren hadde forlate Stureterminalen på vanleg måte og hadde los og ein eigen eskortebåt som låg i bakkant av skipet då kollisjonen skjedde.

– Eg vart ringt opp av den nærmaste leiaren til losen i 4-tida og fekk ei kort orientering. Eg fekk bekrefta at tankskipet ikkje hadde skadar som tilseie forureining, seier losdirektør Erik Blom i Kystverket til NTB.

Kystverket har observert diesel frå fregatten, i form av tynn film, som har drive eit stykke nord for ulykkesstaden, og overvakar kontinuerleg situasjonen.

Ikkje los i fregatten

Den aktuelle losen om bord vil gi si forklaring for havarikommisjonen og andre som skal undersøke ulykka. Losdirektøren ønsker ikkje å seie noko om årsakssamanhengen rundt kollisjonen.

– Fregatten hadde ikkje los, opplyser losdirektøren vidare.

Blom opplyser at farvatnet rundt Stureterminalen er travelt og at skipstypen aframax, som Sola TS med sine 250 meter og lastekapasitet på 60.000 tonn råolje, er ein vanleg størrelse for losane å manøvrere.

Ifølgje Sysla la tankskipet frå kai ein halvtime før kollisjonen. Det skal ha vore gode vêrforhold i området då dei to skipa kolliderte, og ifølgje losdirektøren er Hjeltefjorden ein open fjord som det bør vere uproblematisk å segle i.

– Hadde vikeplikt

Tidlegare flaggkommandør og fregattsjef Jacob Børresen slår overfor Bergens Tidende fast at det må ha vore fregatten som var skuld i kollisjonen.

– Lastebåten kom ut frå land på styrbord side. Det er ingen tvil om at fregatten hadde vikeplikt, seier Jacob Børresen.

Børresen forklarar også kvifor KNM Helge Ingstad har fått så omfattande skadar.

– Fregattar er lettbygde fartøy med tynt skrog. Det er ikkje overraskande at den får ei djup flenge når den kolliderer med ein fullasta tankbåt.

Børresen seier fregattane er bygde så lette som mogleg for å kunne halde høgare fart og ha meir utstyr om bord.

