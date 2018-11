Startar tekniske undersøkingar etter flyulykka i Meråker

innenriks

Området rundt funnstaden vart avsperra etter ulykka onsdag kveld og det har vore politivakthald på staden gjennom natta fram til undersøkingane skulle setjast i gang torsdag.

– Ved sida av dei tekniske undersøkingane, vert det gjennomført avhøyr av vitne som kan bidra med informasjon i saka i dag. Politiet er framleis interessert i å komme i kontakt med personar som har informasjon som dei tenkjer kan ha betydning for saka, seier lensmann Kjetil Ravlo i Værnes lensmannsdistrikt i ei pressemelding,

Politiet ønskjer førebels ikkje å gi opplysningar om dei to omkomne, men pårørande er varsla.

Politiet samarbeider med Havarikommisjonen for å samordne dei vidare undersøkingane i saka med mål om å avklare årsaka til flystyrten.

Flyet vart funne klokka 17.42 av Sea King i ulendt terreng rundt 700 meter nordvest for Øyan flyplass i Meråker etter at nødpeilesendaren vart løyst ut i underkant av to timar tidlegare.

Det er uklart om dei to pilotane prøvde å lande på flystripa, som ifølgje Værnes flyklubb berre er utstyrt for dagslysflyging.

Sidan redningshelikopteret ikkje klarte å lande i det krevjande terrenget, vart bakkemannskap sendt bort til vraket, der dei to personane vart funne omkomne.

(©NPK)