Ropstad ber dei borgarlege bruke partipisk i abort-saka

innenriks

– Det vil alltid vere slik at ei regjeringserklæring må godkjennast i stortingsgruppene. Viss dei godkjenner henne, må dei gå for ho. Og då er tradisjonen å seie ja eller nei til heile pakka, seier Ropstad til NRK.

KrF ønskjer endringar i paragraf 2c i abortlova, som partiet ser på som diskriminerande. Ropstad har tidlegare uttalt at målet er at fleire kvinner skal få søknaden om seinabort avvist i abortnemnda. No vedgår han at ei eventuell lovendring i seg sjølv ikkje vil føre til færre abortar på kort sikt.

– Hovudpoenget er ikkje ein reduksjon frå eit år til eit anna. Det viktigaste er ei haldningsendring over tid, seier han.

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt seg villig til å diskutere det ho omtaler som det diskriminerande elementet i abortlova, men har halde fast på at kvinner i praksis skal få innvilga abort like ofte som i dag.

(©NPK)