Riksadvokaten opnar for at politiet kan dele overgrepsbilete

Riksadvokaten offentleggjorde det nye rundskrivet om provokasjon, infiltrasjon og vederlag til politikjelder tysdag. Onsdag sende Busch eit følgjebrev til Justis- og beredskapsdepartementet der endringane frå det tidlegare rundskrivet frå 2000 vart via spesiell merksemd.

Tidlegare har reglane vore slik at politiet ikkje har kunna bryte lova når dei har drive etterforsking ved å infiltrere ulike kriminelle miljø. Dette har ført til at etterforskingar er blitt stoppa fordi tenestemenn ikkje har kunna følgje mistenkte på internett fordi det er komme krav om at ein må dele overgrepsmateriale, blant anna for få sleppe inn på lukka forum på internett.

I det nye rundskrivet opnar Riksadvokaten for at dette kan endrast.

Dele bilete

– Ein vil herifrå særleg framheve ei krevjande problemstilling, som gjeld spørsmålet om politiet som ledd i slik metodebruk kan dele overgrepsbilete med andre. Som det går fram av rundskrivet vert det ikkje stilt eit absolutt forbod mot dette, skriv Busch til departementet.

– Erfaring på området tilseier at deling av slikt materiale kan vere ein avgjerande føresetnad for at politiet skal kunne komme i posisjon til vidare infiltrasjon og provokasjon, står det vidare i brevet.

Riksadvokaten understrekar at ei slik deling av overgrepsmateriale berre kan skje i heilt spesielle situasjonar, og at spørsmålet om løyve skal leggjast fram for ein statsadvokat for godkjenning.

– Ein styrke

Kripos etterforskar sjølv overgrep på internett og driv opplæring av etterforskarar i politidistrikta. Leiar Reinart Ottesen i retts- og påtaleeininga i Kripos seier opninga som vert gitt i rundskrivet er viktig og at det tar høgde for samspelet mellom kriminalitet på internett og i den verkelege verda.

– Kripos har – i enkelte saker – erfart at spørsmål om å dele overgrepsmateriale har blitt sett på spissen. At rundskrivet no opnar for at slik deling kan vurderast i heilt spesielle situasjonar, er viktig og vil kunne vere ein styrke i særleg krevjande etterforskingar, seier han i ei utsegn.

Hos Kripos er ein ikkje spesielt interessert i å kommentere på kva måte den nye moglegheita vil endre etterforskinga av overgrepssaker på internett. Riksadvokaten skriv at det vil bli nødvendig å supplere rundskrivet med ein ikkje-offentleg instruks som enno ikkje er ferdig, men at regelendringane likevel gjeld før denne er klar.

