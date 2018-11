Raudt vil kutte tannlegerekninga

innenriks

– Gratis tannhelse til fleire er viktig i kampen mot Forskjells-Noreg. Derfor er dette den største satsinga i Raudts alternative statsbudsjett. Her viser vi at det er mogleg å komme ganske langt på berre eitt år, seier partileiar Bjørnar Moxnes til Frifagbevegelse.

Partiet legg fram sitt alternative budsjett i slutten av neste veke.

Raudt vil totalt bruke tre milliardar kroner neste år på desse tiltaka:

* Gratis tannhelseteneste for alle til og med året ein fyller 25 år. I dag gjeld dette til fylte 18 år. Dette er anslått å koste 500 millionar kroner.

* Eigendelstak for tannhelse på 2.000 kroner for alle over 25 år. 40 prosent av alle utgifter over dette beløpet skal refunderast. Dette vil redusere tannlegerekninga betydeleg for 1,1 millionar nordmenn.

* Reversering av kutt regjeringa har gjort i tannhelse ved å justere takstane i tråd med prisvekst og ta inn igjen takst for tannreguleringar som regjeringa har foreslått å fjerne. Kostnaden for det er 51 millionar.

Ei spørjeundersøking Opinion har utført for FriFagbevegelse og Dagsavisen viser at kvar tredje nordmann, 33 prosent, har utsett eller latt vere å gå til tannlege av økonomiske årsaker. Blant dei som oppgir ei årsinntekt under 300.000 svarar nesten halvparten at dei enten har utsett eller latt vere å gå til tannlegen av økonomiske årsaker.

