Nei til EU saksøkjer Erna Solberg

innenriks

– Avståinga av suverenitet til EU i sak etter sak, no sist til EUs energibyrå ACER, er grunnlovsstridig. Kampen for suverenitet er ikkje lover. Nei til EU vil no fremje søksmål mot staten, representert ved statsminister Erna Solberg, seier leiar i Nei til EU, Kathrine Kleveland.

Organisasjonen har samla inn ein million kroner til søksmålet.

Stortinget vedtok i mars å knytte Noreg til EUs energibyrå Acer.

Saksøkjarane har retta søksmålet mot Erna Solberg ettersom Statsministerens kontor er den øvste ansvarlege for iverksetjing av politiske vedtak og lovvedtak.

Eit prosessvarsel blei sendt frå advokatfirmaet Endresen Brygfjell Torall til Statsministerens kontor i slutten av oktober.

Søksmålet blir tema på Nei til EUs landsmøte kommande helg.

(©NPK)