Liten nedgang på Oslo Børs

innenriks

Equinor toppa omsetningslista, men fall tilbake 1,29 prosent. Deretter følgde Subsea 7 (+ 0,40 prosent), Marine Harvest (+1,14 prosent), Norsk Hydro (-1,96 prosent) og Aker BP (-3,33 prosent) på lista over dei fem mest omsette aksjane.

Blant vinnaraksjane var Element (+ 12,25 prosent), Next Biometrics Group (+ 8,13 prosent) og Asetek (+7,66 prosent).

Det gjekk ikkje like bra for Photocure, som hadde ein nedgang på 20,40 prosent. Det gjeld også for IDEX (– 9,49 prosent) og REC Silicon (-8,87 prosent).

Oljeprisen har gått ned med om lag éin prosent det siste døgnet, og nordsjøolje vart omsett for rundt 71 dollar torsdag ettermiddag.

Dei tonegivande børsane i Europa slutta med ein svak nedgang. FTSE 100 i London hadde ein liten oppgang på 0,33 prosent, mens både DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris begge fall, med høvesvis 0,45 prosent og 0,13 prosent.

(©NPK)