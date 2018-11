KrF kan likevel sørgje for raudgrøn regjering

innenriks

Fleire stortingsrepresentantar i KrF som Dagsavisen har snakka med, framhevar at det endelege vedtaket til ekstraordinære landsmøtet, opnar for at eit slikt vegval framleis er mogleg.

Rammeverket for dei vidare forhandlingane KrF vil ha med Solberg-regjeringa er nemleg at partiet skal søkje regjeringsmakt. Lar det seg ikkje gjere med dagens regjering, kan KrF gå til Ap og Sp.

KrF skal inn i harde forhandlingsrundar med regjeringa om blant anna abort, kvoteflyktningar, barnetrygd og familiepolitikk og klima.

– Fleirtalet har sagt at vi først skal prøve oss med Solberg-regjeringa. Men lykkast ikkje det, oppfattar eg landsmøtevedtaket slik at vi då skal prøve andre vegen, seier stortingsrepresentant og Hareide-støttespelar Geir Bekkevold.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre stiller seg avventande til KrFs regjeringsprosess.

– Det er vel sannsynleg at KrF blir samd med høgresida. Her har ein langt på veg seld skinnet sjølv om bjørnen framleis er i live. Viss det likevel ikkje skulle skje, og KrF skulle ønskje å ha samtaler med oss, vil vi komme tilbake til det viss den situasjonen skulle oppstå, skriv Støre i ein e-post.

