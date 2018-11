Budsjettfrist som venta utsett

innenriks

Utsettinga betyr at finanskomiteen på Stortinget har frist på seg til 27. november med å gi frå seg si innstilling. Finansdebatten blir halden 3. desember.

Opphavleg var fristen 20. november og debatten planlagt til 27. november.

KrF skal forhandle med regjeringspartia Høgre, Framstegspartiet og Venstre om 2019-budsjettet. KrF legg fram sitt alternative budsjett fredag formiddag, og der vil det komme klart fram kva som er hovudprioriteringane til partiet.

Truleg vil budsjettforhandlingane starte i helga, får NTB opplyst torsdag.

Samtidig med at dei fire partia skal forhandle om budsjettet, skal dei også innleie sonderingar om ei mogleg innlemming av KrF i regjeringa. Det er venta at ein tidsplan for sonderingane vil vere klar i starten av neste veke.

(©NPK)