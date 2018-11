2.100 fleire blei uføretrygda i tredje kvartal

innenriks

Det viser tal for tredje kvartal frå Nav. I alt 9,8 prosent av befolkninga i alderen 18 til 67 år er uføretrygda. Det er same del som ved utgangen av andre kvartal.

Det har vore ein auke i alle fylke det siste året, bortsett frå i Troms som har hatt ein nedgang.

I Østfold er delen uføre 14,4 prosent, medan delen i Oslo er 5,4 prosent.

– Lokale arbeidsmarknadsforhold, alderssamansetjinga og ulikt utdanningsnivå forklarer mykje av den geografiske variasjonen i talet på uføre, seier Vågeng.

Samanlikna med for eitt år sidan har det vore ein auke i uføredelen i alle aldersgrupper frå 20 til 59 år. Det har vore ein nedgang blant personar over 60 år, og delen er stabil for 18-19-åringer.

– Veksten i talet på uføre er forventa, og vi ventar også ein vidare vekst framover. Utviklinga må sjåast i samanheng med befolkningsvekst, aldringa av befolkninga og endringar i regelverket for arbeidsavklaringspengar, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Vel 10 prosent av dei uføretrygda, 34.500 personar, er fødde i utlandet.

Frå byrjinga av 2018 vart tida ein kan ta imot arbeidsavklaringspengar innskrenka. Ein del av auken i uføretrygda kjem av denne endringa.

