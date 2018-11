To omkomne i småflyulykke i Trøndelag

innenriks

Trøndelag politidistrikt fekk melding om at eit småfly hadde løyst ut nødsignal klokka 15.42 og sette i verk ein stor leiteaksjon for å finne det sakna flyet.

Både politi, militære, brannmannskap, Norsk Folkehjelp og mange frivillige var involverte i søket etter småflyet.

Ifølgje NRK viste mobilsporing og sporing av nødpeilesendaren frå flyet eit mogleg område der flyet kunne ha gått ned, og like før klokka 18 vart flyet lokalisert frå lufta av eit Sea King-helikopter.

Ulendt terreng

Flyet vart funne i eit ulendt område med tett kratt og skog. På grunn av at redningshelikopteret ikkje hadde moglegheit til å lande i det krevjande terrenget, vart bakkemannskap sende til vraket, der dei to personane vart funne omkomne.

Flyet hadde styrta om lag 600 meter nord for flystripa på Meråker. Det er førebels uklart om dei to pilotane prøvde å lande på flystripa, som ifølgje Værnes flyklubb berre er utstyrt for dagslysflyging.

– Det er skogsterreng rundt flystripa, og ikkje gode moglegheiter for å lande utanfor stripa, seier leiar Tor André Weiseth i Værnes flyklubb.

Havarikommisjon

– No blir åstaden sikra. I morgon kjem Havarikommisjonen for luftfart for å undersøkje staden i samarbeid med krimteknikarar, seier operasjonsleiar Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Flyet er privateigd og høyrer heime på Værnes flyplass, der flyet tok av frå før det styrta, ifølgje NRK.

Det er førebels uklart kva som fekk flyet til å styrte, og politiet jobbar med å varsle dei pårørande.

