Røkke er den rikaste

Røkke tar dermed over plassen til Salmar-arving Gustav Witzøe (24). Aker-eigaren står i skattelistene oppført med ei likningsformue på 20,6 milliardar kroner, mot 11,1 milliardar kroner i 2016, skriv Dagens Næringsliv.

Avisa set den formidable formuesauken i samanheng med den store veksten i fjor i aksjekursen til Aker, der Røkke eig 67 prosent, og auken i oljeprisen, som gir verknadar gjennom Akers eigarskap i oljeselskapet Aker BP.

Tredje største skattytar

Skattelistene for fjoråret blei lagt ut på nettstaden til Skatteetaten onsdag morgon klokka 7. Publiseringa er strengt regulert i ei eiga forskrift. Du kan søke i registeret på alle skattytarar; naboen, foreldra, kona og sambuaren, om du vil, men då må du også tole at dei du søkjer på, blir informert om det. Reglane for bruk og publisering av skattelistene blei innskjerpa i 2011.

Røkke stod utan skattbar inntekt i fjor, men ligg på tredjeplass over dei største bidragsytarane til felleskassen med 175 millionar kroner i betalt skatt. Kim Wahl og Trond Mohn ligg på høvesvis første- og andreplass på lista over dei største skattytarane.

Andresen-søstrene høgt oppe

Hovudeigar Svein Støle (55) i meklarhuset Pareto er Noregs nest rikaste med ei formue på 7,24 milliardar kroner, mens døtrene til Ferd-eigar Johan Andresen, Katharina Gamlemshaug Andresen og Alexandra Gamlemshaug Andresen, ligg på høvesvis tredje- og fjerdeplass. Dei står begge oppført med ein formue på 6,8 milliardar kroner.

Den bergenske forretningsmannen Trond Mohn rundar av topp fem over Noregs største formuar i fjor. Han stod oppført i skattelistene med ei likningsformue på drygt 6,3 milliardar kroner. Han ligg dessutan som nummer to på lista over dei med høgast inntekt i fjor, med 489 millionar kroner og snautt 199 millionar kroner i betalt skatt.

Tidenes lønnsauke

Kim Wahl frå Bærum var mannen som hadde størst inntekt i fjor, og som sannsynlegvis fekk den største «lønnsauke». Wahl hadde ei skattbar inntekt i 2017 på over 1 milliard kroner, noko som er heile 953 millionar kroner meir enn i året før, ifølgje Dagbladet.

Ifølgje Bloomberg har 58-åringen sidan 2004 vore styreleiar og eigar av investeringsselskapet Strømstangen, som blant anna baserer seg på investeringar i børsnoterte aksjar og eigedom. Mannen DN omtaler som «oppkjøpstoppen», betalte samla 246 millionar kroner i skatt i fjor.

Einar Aas utan inntekt

Etter Wahl og Mohn følgjer skipsreiar Fred. Olsens veslebror og kunstsamlar Petter Olsen med 254 millionar kroner i inntekt, konsernsjef og eigar i bedriftsrådgivarselskapet Nordpolen Holding, Espen Nordhus (187 millionar kroner) og Autostore-sjef Karl Johan Lier (snautt 186 millionar kroner).

Einar Aas, som tidlegare har vore på inntekts- og skattetoppen, stod heilt utan skattbar inntekt i fjor. Formuen hans blei redusert frå 2,1 milliardar kroner i 2016 til 1,6 milliardar kroner i fjor.

