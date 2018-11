Oslos mobbeombod går hardt ut etter netthets mot politikarar

innenriks

– Eg kan reise rundt og snakke med elevar, skuletilsette og foreldre til eg blir grøn og blå, men det er ein kamp i motstraum så lenge samfunnsdebatten på nettet er prega av den same sjargongen, seier Kjerstin Owren, som er mobbeombod i Oslo, til NRK.

Kommentarane hennar kjem etter at MDG-paret Lan Marie Nguyen Berg og Eivind Trædal vart utsett for grov netthets då paret delte at dei ventar sitt første barn.

«Herregud, formerer hun seg og? Stakkars Noreg», heiter det i ein av kommentarane på Facebook, gjeven att av VG.

I kjølvatnet av saka har Nettavisen utestengt cirka 40 personar frå si Facebook-side, mens Dagbladet har utestengt rundt 20.

Owren etterlyser at vaksne tar meir ansvar for korleis dei uttrykkjer seg på nett, og seier ho fryktar korleis dårleg oppførsel på nett kan påverke barn og unge.

– Vaksne er rollemodellar enten vi vil eller ikkje, og har derfor eit viktig ansvar for korleis vi omtalar andre og korleis vi viser åtferd som vi ønsker at barn og unge også skal ha. Når vaksne ikkje meistrar dei grunnleggjande ferdigheitene, så er det neimen ikkje rart at også barn og unge synest det er vanskeleg, seier Owren.

