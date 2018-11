KrF vil fjerne tollfritak på småhandel

innenriks

Det bekreftar nestleiar Kjell Ingolf Ropstad, som skal leie forhandlingane med Høgre, Venstre og Frp, skriv Dagens Næringsliv.

– Ei av dei viktige prioriteringane på inntektssida er å fjerne 350-kronersgrensa. Den kjem vi til å køyre veldig hardt på i forhandlingane. Både fordi vi meiner at det reelt sett er viktig, men det vil også gi inndekking, seier Ropstad.

KrF reknar med ein auke i momsinntektene på 750 millionar kroner årleg ved å fjerne moglegheita for tollfri import av varer som er verdt mindre enn 350 kroner, slik at folk må betale moms frå første krone. I utgangspunktet er det fleirtal på Stortinget for dette, men KrF har tidlegare sikra fleirtal for å behalde regelen, seinast i juni. No snur dei altså totalt.

KrF er positive til å redusere inntektsskattesatsen for selskap og privatpersonar og å redusere formuesskatten på arbeidande kapital, for eksempel traktorar og andre maskiner.

Partiet ønsker også å justere sukkeravgifta slik dei foreslo i vår, ved at drikkevarer med høgt sukkerinnhald får høg avgift, mens drikkevarer med lågt sukkerinnhald får låg avgift.

