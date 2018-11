FNs klimapanel får fire millionar meir frå Noreg

innenriks

Onsdag besøkte leiaren for FNs klimapanel Hoesung Lee Noreg for å delta på Zerokonferansen i regi av miljøstiftinga ZERO.

Det markerte regjeringa ved å auke si støtte til FNs klimapanel med 4 millionar, frå 7,5 til 11,5 millionar for 2018.

Hoesung Lee møtte statsminister Erna Solberg (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og bistandsminister Nikolai Astrup (V).

Det skjer i lys av rapporten FNs klimapanel gav ut tidlegare i haust, som slår fast at det trengst endringar i ein skala ein så langt ikkje har sett maken til for å kunne nå målet i Parisavtalen om å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader over førindustrielt nivå.

– Rapporten viser at det hastar med tiltak for at verda skal klare å avgrense oppvarminga av kloden til 1,5 grader. Vi aukar støtta til FNs klimapanel med fire millionar kroner for 2018, blant anna for å styrke deira arbeid med spreiing og formidling av rapporten, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Rapporten viser at vi vil sjå ein temperaturauke på 1,5 grader allereie ein stad mellom 2030 og 2052 om utviklinga fortset som i dag.

(©NPK)