Solberg: Ikkje Høgres politikk å endre 2c i abortlova

Ho gjekk tysdag ettermiddag i rette med folk ho meiner tillegg henne meiningar i abortdiskusjonen, som går høgt også etter KrFs mykje omtalte vegval.

– Det er ikkje Høgres politikk å endre paragraf 2c i abortlova. Eventuelle endringar i abortlova vil vere gjenstand for ei forhandling mellom fire parti, skriv Solberg på Facebook.

– Høgre har enno ikkje diskutert konkrete løysingar og har heller ingen ferdig skriven tekst med inn i forhandlingane. Men vi har sagt at vi er villige til å diskutere også dei vanskelege sakene med KrF, legg ho til.

Solberg viser til at hennar utgangspunkt for å diskutere paragraf 2c i abortlova er at den «oppleves som diskriminerende av enkelte grupper, for eksempel de som har Downs syndrom».

– Eg har sagt vi kan snakke om å fjerne det diskriminerande elementet i lova dersom vi samtidig styrkjer vektlegginga av situasjonen for kvinna. Ei eventuell endring må gjerast utan å svekkje kvinnas rettar, men fjerne det som blir opplevd som diskriminerande.

Avslutningsvis skriv Solberg at ho «forstår at folk reagerer på debatten».

– Når det blir gitt inntrykk av at Høgre vil gjere det vanskelegare å få abort og truar kvinnas rettar, så blir mange naturleg nok opprørte. Men slik er det ikkje, skriv ho.

