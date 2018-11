Senterpartiet vil kutte avgifter

innenriks

Partiet skal legge fram sitt alternative budsjett neste veke, men varslar allereie no at dei foreslår avgiftskutt på 1 milliard kroner.

– Vi kutter i avgiftene som rammer vanlege folk, seier partileiar Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet foreslår å redusere dieselavgiftene med 35 øre og bensinavgifta med 15 øre. I tillegg vil dei redusere elavgifta med 1 øre.

Flypassasjeravgifta vil partiet fjerne for fly under 20 tonn. Hensikta er at ein ikkje skal betale avgift når ein flyr med mindre fly i distrikta.

Partiet vil også fjerne avgifta på sukkerfri brus og kildevatn med smak.

– Med Senterpartiets forslag vil også alle som tener under 600.000 kroner få mindre skatt enn med forslaget frå Høgre og Frp. Det er fordi vi hentar inn igjen desse pengane ved å auke skatten for dei som tener aller mest. Vårt budsjettforslag jevner ut skilnadar, seier Vedum.

(©NPK)