SSB: Ei av fem unge kvinner blir utsett for truslar, vald eller trakassering på jobb

innenriks

Delen menn som blir utsett for vald, truslar eller trakassering på jobb er ein tredel av den kvinnelege delen som opplever det same.

Det viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB), som opplyser at det ofte er kundar, pasientar og klientar som står bak når tilsette blir utsett for truslar, vald eller trakassering på jobb.

– Det er veldig alvorleg at så mange har blitt utsett for dette på jobb. Det bekymrar meg at så mange ikkje kan føle seg trygg på arbeidsplassen sin, seier likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til VG.

Mens både menn og kvinner i helse- og sosialsektoren er meir utsett enn andre for vald og truslar, er tilsette i overnattings- og serveringsverksemder spesielt utsett for trakassering, ifølgje undersøkinga. Helleland trur festsesongane i utelivsbransjen gjer at grensene på arbeidsplassen tøyast.

– Det er ein grunn til at mange i utelivsbransjen fryktar julebordsesongen som står for tur. At tilsette gruer seg fordi det er større risiko for seksuell trakassering, er ikkje greitt. Julebord er inga frisone, seier ho.

(©NPK)