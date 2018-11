Riksrevisjonen meiner Avinor ikkje blir drive effektivt nok

innenriks

Så mykje som halvparten av dei 20 største investeringsprosjekta overheld ikkje dei opphavlege kostnadsrammene, peiker Riksrevisjonen på.

– Etter vurderinga frå Riksrevisjonen er kostnadsveksten og ei svekt utvikling i lønnsemd kritikkverdig og ikkje i tråd med kravet om effektiv drift, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Han peiker på at leiinga og styret følgjer for lite opp at kostnadene for dei store investeringsprosjekta er innanfor vedtatte rammer.

– Samferdselsdepartementet har ikkje sikra seg god nok informasjon til å følgje med på om Avinor utfører samfunnsoppdraget og oppgåvene kostnadseffektivt, seier Foss.

Avinor har hatt stor inntektsvekst, men kostnadene har auka enda meir. I perioden 2010–2017 har Avinors driftskostnader per passasjer auka kraftig.

(©NPK)