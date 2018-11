Kvinnerørsla varslar demonstrasjonar mot Solberg

innenriks

Kvinnegruppa Ottar vil fronte demonstrasjonane, som skal finne stad landet rundt 17. november, skriv Vårt Land.

– Til saman vil det nok vere 10.000 i gatene. I Oslo er målet minst 6.000. Erna Solberg skal vite at det har kostnadar å forhandle bort abortrettane for å få seg ei fleirtalsregjering. Eit overveldande fleirtal i befolkninga støtter abortloven slik den er i dag, seier leiar Ane Stø.

Statsminister Erna Solberg (H) har opna for å diskutere endringar i abortlova som ein del av regjeringsforhandlingane med KrF. Partiet ønsker å fjerne paragraf 2c i abortlova, som opnar for seinabort ved fare for at barnet har ein alvorleg sjukdom. Erna Solberg (H) har sagt at ho vil forhandle om dette.

I tillegg har tvillingabortar blitt eit tema. Noreg er det einaste landet i Europa som gir ei kvinne rett til å bestemme om ho vil ta bort eitt eller fleire fostre om ho er gravid med fleirlingar.

Også i 2013 mobiliserte kvinnerørsla mot Solberg-regjeringa i abortdebatten. Då fekk KrF gjennomslag for reservasjonsretten fastlegar har i møte med moglege aborttilfelle. Då glapp sigeren etter massiv mobilisering frå kvinnerørsle, opposisjon og krefter i samarbeidspartia.

