Innvandrarar i byggjebransjen blir oftast skadd på jobb

Tala kjem fram i ein ny rapport frå Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Den viser at innvandrarar i handverksyrke oftare rapporterer om helseplager enn norske handverkarar. I tillegg rapporterer dei oftare om løft i ukomfortable stillingar og ståande arbeid, og at dei sjeldnare kan ta pausar. Hovudtyngda av handverkarane er sysselsette i bygg- og anlegg.

– Rapporten viser at handverkarar som er innvandrarar er meir utsette for risiko enn norske. Arbeidsgjevarar og dei som leiger inn innvandrarar eller utanlandske arbeidstakarar, må bli betre til å førebyggje og redusere risikoen for denne gruppa, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Bygg- og anlegg er ein av næringane med flest arbeidsskadedødsfall og arbeidsulykker, alle arbeidstakarar sett under eitt. Rapporten viser at talet på melde skadar i bygg- og anlegg har gått noko ned dei siste åra, men at det framleis ligg litt høgare enn gjennomsnittet for alle næringar.

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Noreg i fjor. Seks av dei døde var utanlandske borgarar.

