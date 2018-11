Fleire bedrifter går konkurs, men færre blir tvangsavvikla

innenriks

På same tid har talet på tvangsavviklingar gått ned med heile 63,9 prosent i oktober. Samla har talet på konkursar og tvangsavviklingar gått ned med heile 10,3 prosent i oktober, samanlikna med same månad i fjor.

Hittil i år har 5.369 bedrifter enda i skifteretten. Det er ein auke på 4,2 prosent.

– Dette er ei gledeleg utvikling. Med høge konkurstal tidlegare i år såg det lenge ut til at vi ville oppleve fleire konkursar enn under finanskrisen i 2009. Konkurstala er framleis høge, men på grunn av at langt færre verksemder har blitt tvangsavvikla av styresmaktene i det siste, ser det no ut til at 2018 ikkje blir like ille som frykta, seier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Det er flest konkursar innan bygg og anlegg, tenesteyting og detaljhandel.

Statistisk sentralbyrå offentleggjorde måndag konkurstal for tredje kvartal. Også dei melde om ein auke.

(©NPK)