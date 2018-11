Finanstilsynet refser sparebank for mangel på kontroll

innenriks

Finanstilsynet utførte eit tilsyn med banken i sommar. No er den endelege rapporten klar, skriv Dagens Næringsliv. Helgeland Sparebank er den tiande største banken i Noreg og betener Helgelandskysten. Den har 150 tilsette.

Blant mange forhold banken er kritisert for er mangelfull etterleving av reglar for kvitvasking.

Finanstilsynet meiner risikoanalysen til banken er for generell og i avgrensa grav gir moglegheit til å identifisere kvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen til banken.

Det er peikt på at retningslinjene til banken for gjennomføring av reglar for kvitvasking er for mangelfull.

– Finanstilsynet finn det kritikkverdig at banken ikkje etterlever regelverket for kvitvasking, heiter det i rapporten.

Tilsynet kritiserer banken vidare for at det har omfattande bruk av konstruerte kundenummer, ein praksis som oppstod då kontonummer i bankar måtte knytast til organisasjonsnummer eller personnummer. Mange idrettslag eller skular har mellom anna nytta slike konstruerte nummer. Finanstilsynet meiner likevel at slike nummer utgjer ein risiko for kvitvasking og krev at dei må bli sletta.

Styret i banken seier seg einig i at omfanget av kundar som er registrert på konstruerte kundenummer er for høgt, skriv Dagens Næringsliv. Derfor har banken sett i gang tiltak for å fjerne denne kundekategorien.

