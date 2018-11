1 milliard dollar til barne- og mødrehelse

innenriks

Beløpet, som svarar til rundt 8,4 milliardar norske kroner, blei presentert tysdag under ein påfyllingskonferanse for den globale finansieringsfasiliteten (GFF) for Every Woman Every Child i Oslo.

Bidraga kjem frå Bill & Melinda Gates Foundation, Laerdal Global Health, Burkina Faso, Canada, Elfenbenskysten, EU-kommisjonen, Danmark, Tyskland, Japan, Nederland, Noreg, Qatar og Storbritannia.

– I dag har vi stort håp om at dei fattigaste landa i verda kan byggje ei sunn framtid for kvinner, barn og unge. GFF-modellen er effektiv og føremålstenleg sidan den er basert på eit samarbeid med dei aktuelle landa for å utvikle kapasitet til å byggje opp og halde oppe helsesystem kvinner og barn treng for å overleve, seier statsminister Erna Solberg (H).

Med dette vil GFF-modellen kunne bli utvida til dei 50 landa som har dei største helse- og ernæringsutfordringane og bidra til å redde millionar av liv fram mot 2030, ifølgje ei pressemelding frå regjeringa.

