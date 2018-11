Statsministeren tar imot internasjonale leiarar til bistandskonferanse

innenriks

Konferansen går føre seg i Oslo 5. og 6. november, og blant gjestene er Burkina Fasos president Roch Marc Christian Kaboré, Elfenbeinskystens statsminister Alassane Ouattara og profilar frå det internasjonale næringslivet, deriblant Melinda Gates.

Representantar frå nærmare 20 land skal samlast til det som blir omtalt som ein «påfyllingskonferanse» for den globale finansieringsfasiliteten GFF (Global Financing Facility). Målet er å mobilisere bidrag til auka investeringar i barne- og mødrehelse i fattige land.

– Kvart år døyr meir enn fem millionar mødrer og barn over heile verda av årsaker som kunne vore unngått. Dersom vi skal klare å gjere noko med dette, må vi sette helse, utdanning og likestilling for kvinner i sentrum av det internasjonale utviklingsarbeidet, seier statsminister Erna Solberg.

GFF vart lansert av Noreg, Canada, FN og Verdsbanken i 2015 for å hjelpe dei 50 landa med størst behov for å endre korleis dei investerer i og finansierer sitt nasjonale helsetilbod for kvinner, barn og ungdom.

Etter oppstarten har Danmark, Japan og Storbritannia slutta seg til, i tillegg til legemiddelfirmaet MSD for Mothers og Bill & Melinda Gates Foundation.

Konferansen er eit samarbeid mellom Noreg, Burkina Faso, Verdsbanken og Bill & Melinda Gates Foundation, og vertskap er statsministeren og utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

