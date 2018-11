Per Sandberg omtalar møta i Iran som studietur

innenriks

Det skriv Dagbladet. Sandberg har karantene i seks månader på grunn av den tidlegare posisjonen som fiskeriminister.

Han er no blitt bedt om ei forklaring frå karantenenemnda etter at han og kjærasten Bahareh Letnes nyleg kom heim frå ei reise til Iran der paret blant anna hadde møte med folk Sandberg omtalar som representantar frå helsemyndigheiter, forvalting og organisasjonar for ulike næringssektorar i Iran.

I tillegg bekreftar han å ha møtt Morteza Bank, som ifølgje Sandberg er «øvste leiar av handelspolitikk» og omtalt som presidentrådgjevar.

I eit brev Sandberg har sendt til karantenenemnda, og som Dagbladet har fått innsyn i, skriv Sandberg at han forstår kvifor nemnda stiller spørsmål ved reisa, men at møta han har hatt ikkje blir ramma av karantenen.

Han definerer reisa som ei studiereise der møta berre var for at han skulle få informasjon, noko han også kunne fått gjennom bøker og dokument, heiter det i brevet.

– Eg har berre vore på lyttestadiet, skriv Sandberg.

Vidare skriv Sandberg i brevet at ingen av møta han har hatt, har omhandla fiskeri, havbruk eller andre område som går under karantenen hans.

