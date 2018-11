Per Morten Johansen går av som sjef i Omsorgsbygg

innenriks

Johansen fråtrer 16. november i år stillinga si.

– Per Morten Johansen bad om samtalar med styret. Denne dialogen er no sluttført, og det er inngått ein avtale. Frå nyttår vil Johansen etter nærmare avtale få nye oppgåver i Oslo kommune. Ny arbeidsstad vil bli avklart innan 1. januar 2019, skriv Omsorgsbygg i ei pressemelding.

Kommunerevisjonen sette tidlegare i år i gang undersøkingar etter at eit varsel vart sendt til ein journalist i Dagbladet i mars. I varselet vart det sett fram påstandar om at leiande personar i Omsorgsbygg «misbruker makta dei har for å gi venner og familie faste og spennande stillingar».

Kommunerevisjonen konkluderte i september med at dottera og svigersonen til direktøren hadde fått mellombelse stillingar som ikkje var utlyste, skreiv Dagbladet 19. september.

Johansen er broren til byrådsleiar Raymond Johansen (Ap). Han har vore direktør i Omsorgsbygg sidan 2008.